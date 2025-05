След проваления сезон: Юнайтед развързва кесията, Аморим ще разполага с космическа сума за нови играчи

Ръководството на Манчестър Юнайтед е много разочаровано от слабото представяне на отбора през този сезон. Както е известно, „червените дяволи“ завършиха кампанията във Висшата лига на 15-то място – на 42 точки от шампиона Ливърпул. За капак на всичко тимът на Рубен Аморим загуби финала в Лига Европа от Тотнъм. Поради тази причина шефовете на клуба са решили да развържат кесията, за да може Юнайтед да привлече класни играчи за новия сезон.

Медиите в Англия разкриха, че Рубен Аморим ще има бюджет от 100 милиона паунда за нови попълнения през лятото. Той обаче ще получи правото да използва и всички пари, които Манчестър Юнайтед ще генерира от продажбата на свои футболисти по време на трансферния прозорец. Напоследък се заговори, че „червените дяволи“ ще извадят на сергията редица основни играчи, между които Гарначо, Онана, Хойлунд, Антони, Джейдън Санчо и дори капитана на отбора – Бруно Фернандеш.

🚨Ruben Amorim will have a transfer budget of about £100 million this summer as Manchester United aim to offload significantly more players after failing to qualify for Europe. #MUFC [@TelegraphDucker] pic.twitter.com/S99Mf9I88H