След раздялата с Тен Хаг: Юнайтед примамва млад специалист с щедро предложение

След като Манчестър Юнайтед най-накрая уволни Ерик тен Хаг, в клуба вече имат фаворит за поста му. Настваникът на Спортинг Лисабон - Рубен Аморим, е основен кандадат за треньорския стол на "Олд Трафорд", твърди Флориан Плетенберг. Първоначалната информация беше, че португалецът ще се съгласи да напусне Лисабон след края на сезона, но вече е променил решението си и е готов да застане начело на "червените дяволи".

В момента текат преговори между двата клуба, като бъдещето на Аморим до голяма степен зависи от Спортинг. Юнайтед ще трябва да плати солидна компенсация за 39-годишния специалист в размер на 8,3 милиона паунда. Докато двете страни стигнат до споразумение, тимът ще бъде воден от Рууд ван Нистелрой.

