Специалната клауза, която убеди Виктор Осимен да подпише с Галатасарай

Централният нападател Виктор Осимен бе посрещнат топло в Истанбул, което ознаменува звездното пристигане на нигериеца, въпреки че престоят му в Галатасарай може да не продължи дълго. Оказва се, че голмайсторът може безпроблемно да си тръгне от "Джим Бом" и пак да заиграе в топ първенствата.

Изправен пред трудности в Наполи, увеличили се с пристигането на Ромелу Лукаку, Осимен намери временен изход от ситуацията на брега на Босфора. Според турския сайт A Spor в договора на нигериеца е включена клауза, която му позволява да напусне през зимния трансферен прозорец.

ОЩЕ: Фенове на турски колос посрещнаха грандиозно нова звезда, а клубът продаде млад ас (ВИДЕО)

🚨🟡🔴 Victor Osimhen has just signed his contract at Galatasaray, deal sealed on player side!



Loan from Napoli until June 2025, NO buy option or obligation clause. Clubs are reviewing all documents now.



Victor will wear shirt number 4️⃣5️⃣🦁 pic.twitter.com/5ZEDrRWMfS