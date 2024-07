Англия достигна до втори пореден финал на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 2:1. "Трите лъва" изоставаха в началото на полуфиналния сблъсък благодарение на попадението на Шави Симонс в 7-ата минута, но скоро Хари Кейн изравни от дузпа, след като беше фаулиран от Дензел Дъмфрис. Изглеждаше, че мачът ще се реши в продължения, докато резервата Оли Уоткинс не получи пас от Коул Палмър в 90-тата минута и не вкара ниско в долния ъгъл.

През първото полувреме Англия беше по-добрата страна, но след почивката имаше трудности и изкара късмет, че не допусна втори гол. Много хора, включително бившият английски защитник Гари Невил, смятаха, че Англия е имала голям късмет, когато е била отсъдена дузпа в нейна полза през първото полувреме.

Yesterday’s referee Felix Zwayer is a convicted match-fixer who was banned for SIX months before.



Zwayer awarded England the most scandalous penalty in Euros history against Holland, if you check carefully the ball touches Saka’s hand at 00:03 seconds



