Срещу скромна сума: Ливърпул уреди италиански национал

Ливърпул ще привлече италиaнски национал срещу скромна сума. Става въпрос за крилото на Ювентус и „скуадра адзура“ - Федерико Киеза. Офанзивният футболист се оказа ненужен в състава на „бианконерите“, които са постигнали договорка с английския гранд за трансфера му на „Анфийлд“.

Според трансферния гуру Фабрицио Романо Ливърпул ще плати 13 милиона евро за правата на 26-годишния Киеза. В договора с Ювентус има записани и бонуси, които италианците ще получат в зависимост от представянето на играча. Сумата е доста скромна като се има предвид, че според авторитетния сайт „Tranfermarkt” той е оценен на 35 млн. Киеза пък ще подпише договор за 4 години с мърсисайдци.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons. Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today. Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE. Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4

Киеза замина днес за Ливърпул, където трябва да мине задължителните медицински прегледи преди да подпише своя договор с едноименния клуб. Крилото прекара четири години в Ювентус като записа 131 мача за тима във всички турнири, в които се отчете с 32 попадения и 23 асистенции.

🚨✈️ Federico Chiesa is currently travelling to England to sign for Liverpool! 🔴



"I am very happy and ready for this new adventure, I would like to send a greeting to the fans of Juventus." (@GiovaAlbanese) pic.twitter.com/wOk2oeDASP