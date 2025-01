Световен шампион - отново герой за Ман Юнайтед! Джейми Варди пак наказа Тотнъм (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Манчестър Юнайтед постигна много трудна победа над Фулъм с минималното 1:0 като гост на стадион "Крейвън Котидж" в Лондон в среща от 23-ия кръг на Висшата лига. "Червените дяволи", които паднаха от Брайтън на "Олд Трафорд" в миналия кръг, сега се върнаха на победния път благодарение на световния шампион с Аржентина Лисандро Мартинес. В пореден мач защитникът играе ключова роля в офанзивен план, а днес попадението му бе и с цената на три точки.

Юнайтед въобще не убеди с представянето си в пореден двубой, като тимът игра слабо през по-големите периоди от мача. В заключителните минути обаче Лисандро Мартинес стреля извън наказателното поле, а с малка доза късмет, топката рикошира и прехвърли противниковия страж, за да се озове в мрежата. Това е четвърто голово участие на Лисандро Мартинес под ръководството на Аморим, като той даде асистенции срещу Манчестър Сити и Глазгоу Рейнджърс и отбеляза голове срещу Ливърпул и сега - срещу Фулъм.

По-рано през деня Тотнъм претърпя четвърта поредна загуба във Висшата лига, отстъпвайки на Лестър с 1:2 като домакин. Ричарлисон даде аванс на "шпорите" през първото полувреме, но в началото на втората част "лисиците" стигнаха до пълен обрат. Джейми Варди, който вкара на Тотнъм и в първия мач от сезона (равенство 1:1), сега пак се разписа - и пак показа на феновете на противника, че е печелил Висшата лига, за разлика от техния любим клуб.

След Варди гол за Лестър вкара и Ел Ханус, за да донесе много ценна победа на "лисиците", която ги измъкна от зоната на изпадащите. Астън Вила пък не успя да победи Уест Хям след равенство 1:1 на "Вила Парк", а Кристъл Палас падна от Брентфорд с 1:2 у дома. В класирането Вила е осми с 37 точки, Юнайтед е 12-ти с 29 точки, Тотнъм е 15-ти с 24, а Лестър е 17-ти със 17 пункта.

Back in August, Jamie Vardy pointed to the PL badge on his shirt and threw up the number 1 to indicate to Spurs fans how many times Leicester City have won the Premier League. He just pointed it again when he scored against Tottenham away 😭😭 pic.twitter.com/PGLgS6gThC