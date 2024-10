Светът се раздели на две заради "Златната топка на Винисиус"

За поредна година светът се раздели на две заради "Златната топка", но този път е по-различно. Това не е поредното съперничество между феновете на Меси и Роналдо, които негодуват за чуждия успех. Тази година соченият за сигурен победител в продължение на месеци остана втори.

Нямаше кой друг да е, освен звездата на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор. 24-годишният бразилец изживя забележителни 12 месеца. През последнaта година той спечели Шампионска лига и Ла Лига. Единственият недостатък беше представянето му с Бразилия на Копа Америка през лятото. Въпреки това, неговите голове компенсираха за случилото се.

Винисиус вкара 24 гола и записа 11 асистенции в 39 участия във всички турнири за Мадрид през миналия сезон - забележително постижение за играч, който започна кариерата си като "неуспешен трансфер". Той също така направи летящ старт на новия сезон. От началото на кампанията Вини има 8 гола и 7 асистенции.

Е, да, но това не се оказа достатъчно за първата му "Златна топка".

