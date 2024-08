Талантите на Барселона победиха в "Ел Класико" на американска земя

Барселона победи Реал Мадрид с 2:1 в първото издание на "Ел Класико" за сезона. Макар и с неофициален характер, мачът в Ню Джърси предизвика голям интерес, а двата тима се постараха да оправдаят очакванията. Барса стигна до успеха с две попадение на Пау Виктор, а за Реал се разписа Нико Пас.

Още от първата минута се получи оживен сблъсък, в който и двата отбора се стремяха да направят впечатление на публиката на стадион "Метлайф". Двубоят беше прекъснат още в началото заради гръмотевична буря и футболистите прекараха повече от час в съблекалните. Първоначално беше съобщено, че двубоят ще бъде подновен след 30 минути, но паузата продължи доста повече.

If not for this Storm like Real Madrid will see what Barcelona will do to them pic.twitter.com/VB8UQIrTjG