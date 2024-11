"Театърът на мечтите" или на кошмарите? Мъртви животни шокираха феновете на "Олд Трафорд" (СНИМКА)

Само дни, след като кафене близо до "Олд Трафорд" бе затворено заради нашествие на плъхове, изглежда проблемът е достигнал до емблематичния стадион. По време на мача с Бодьо/Глимт в четвъртък фен на Манчестър Юнайтед откри мъртво животно под седалката си. Кадрите се разпространиха в социалните мрежи, като потърпевшият привърженик написа: "Манчестър Юнайтед ще пусне всеки на "Олд Трафорд" за 66 паунда, включително мъртви животни очевидно".

