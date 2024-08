Тъжна вест: Почина легендарен треньор – бивш наставник на Англия

Светът на футбола потъна в скръб, след като днес почина легендарен треньор и бивш национален селекционер на Англия. Става въпрос за шведския специалист Свен-Йоран Ериксон, който си отиде от този свят на 76-годишна възраст.

Новината за кончината на Ериксон бе съобщена от всички водещи медии като според информациите той е починал в дома си в обкръжението на своите близки. Както е известно, шведският треньор обяви в началото на 2024 година, че е диагностициран с рак на панкреаса и не му остава много време.

Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/9O2m6QR3R4