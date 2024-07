УЕФА разследва двама испански национали заради обидно скандиране след края на Евро 2024

УЕФА е стартирала разследване срещу двама испански национали заради поведението им по време на празненствата по случай спечелването на Евро 2024. Става въпрос за нападателя на „Ла Фурия“ Алваро Мората и полузащитника Родри. Това обявиха от европейската централа.

В причина за разследването е обидно скандиране, подхванато от двамата футболисти. По време на празненствата в центъра на Мадрид Мората и Родри започнаха да викат: „Гибралтар е испански“. След това хиляди фенове подхванаха рефрена.

Breaking News - @UEFA charges Rodri & Alvaro Morata following @GibraltarFA complaint.



UEFA committee initiates disciplinary proceedings over “Gibraltar es Español” chants when presenting the Euros trophy in Madrid. pic.twitter.com/oggCqEnx3Q