УЕФА реши съдбата на Белингам

Очакваното решение на УЕФА относно потенциалното наказание на Джуд Белингам след грубия му жест по време на мача със Словакия стана ясно днес. По време на осминафиналния сблъсък на "трите лъва" на Евро 2024, Белингам вкара невероятен гол в 95-тата минута, с който поведе обрата за страната си. След като отпразнува попадението си с отбора, англичанинът направи неприличен жест, с който привлече вниманието. Така 21-годишният Белингам стана обект на разследване от страна на ръководния орган на европейския футбол.

Някои в социалните мрежи предположиха, че звездата на Реал Мадрид го е насочил към словашката скамейка. Но след победата на Англия с 2:1 Джуд Белингам сподели, че постъпката му е била просто шега, насочена към негови приятели, които са гледали от трибуните. "Нищо друго освен уважение към начина, по който този отбор на Словакия игра тази вечер", добави той в "X".

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi