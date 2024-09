УЕФА въвежда поредна промяна в европейските клубни турнири

УЕФА иска да направи футбола на най-високо ниво по-достъпен. За тази цел тя проведе заседание в понеделник и реши да намали цените на билетите за гостуващите фенове в трите си континентални състезания през този сезон. От организацията определиха максимална цена от 60 евро на билета за феновете, които пътуват за мачовете от Шампионската лига, както и 40 евро за билети за Лига Европа и 20 евро за Лига Конференция.

В изявлението се допълва, че решението подчертава ангажимента на УЕФА да направи европейския футбол по-достъпен и достъпен за всички фенове. Новата максимална цена от 60 евро представлява намаление с 10 евро спрямо планираната цена на билет за гостуване в топ клубните състезания на континента. Надеждата, или поне намерението, е цените да продължат да падат. В изявлението на УЕФА се допълва, че намаленията ще продължат и през следващите сезони.

