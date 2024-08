Дами и господа, новият формат на Шампионска лига! Жребият оформи страховити дербита (СНИМКА)

Първият жребий за новия формат на основната схема на Шампионската лига бе изтеглен тази вечер на официална церемония в Монако. 36 отбора ще се подвизават в обща лига и ще борят за трофея, като всеки от тях ще играе срещу осем различни съперника във формат от един мач. Първите осем в общото класиране продължават директно на 1/8-финалите.

Техните противници ще бъдат определени след специален плейоф от тимовете, заели позициите между 9-а и 24-та. Финиширалите участници от 25-о място нататък напускат всички европейски клубни турнири. В историческото теглене се включиха Джанлуиджи Буфон и Кристиано Роналдо, които получиха специални награди от президента на футболната централа Александър Чеферин.

ОЩЕ: Шампионска лига 24/25: Всичко, което трябва да знаем за новия формат, жребия и групите

Актуалният шампион Реал Мадрид ще домакинства на Борусия (Дортмунд) в повторение от миналогодишния финал. Интересно е, че носителят на трофея отново ще срещне Ливърпул в тази фаза, като кралският клуб ще гостува на “Анфийлд”. Карло Анчелоти и компания ще посрещнат и Милан в друг колосален сблъсък. Останалите съперници на “белите” са Аталанта, РБ Залцбург, Лил, Щутгарт и Брест.

Друг от фаворитите Манчестър Сити ще премери сили с Интер, ПСЖ, Брюж, Ювентус, Фейенорд, Спортинг, Спарта и Слован. Какво още определи жребият за груповата фаза на Шампионска лига, четете в Sportlive.bg.

