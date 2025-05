Борещите се за Шампионска лига Челси и Вила задълбочиха трагедията в Юнайтед и Тотнъм

Английските грандове Манчестър Юнайтед и Тотнъм продължават с разочароващите резултати във Висшата лига. "Шпорите" отстъпиха с 0:2 при визитата си на Астън Вила в двубой от 37-ия кръг на шампионата. Бирмингамци стигнаха до победата чрез попадения на Езри Конса и Бубакар Камара през втората част. По-късно "червените дяволи" бяха подчинени с 0:1 от Челси на "Стамфорд Бридж" с гол на Марк Кукурея.

Срещата на "Вила Парк" започна по-активно за домакините. Уоткинс и МакГин изтърваха за тях. В средата на полувремето Кински демонстрира рефлекс при коварно центриране, а преди почивката Асенсио не намери целта от изгодна позиция. В 59-ата минута логичното се случи. Конса се разписа от близко разстояние за 1:0. Попадението мотивира състезателите на Астън Вила, които пропиляха още няколко шанса. В 73-тата минута Камара отправи хубав шут, с който уби интригата. С успеха тимът на Унай Емери събра 66 точки и влетя в топ 5. Тотнъм остава на 17-о място с 38 пункта.

One more to go 👊 pic.twitter.com/RCun4jeLz4

Бъдещият съперник на "шпорите" във финала за Лига Европа - Манчестър Юнайтед, не се представи много по-различно. Момчетата на Рубен Амиром си помислиха, че са открили резултата в 15-ата минута, но гол на Хари Магуайър не бе признат заради засада. Малко по-късно Джеймс разтресе гредата на Андре Онана. В 28-ата минута претенции на Челси за дузпа не бяха уважени.

След почивката "червените дяволи" изглеждаха по-добре и организираха няколко атаки. В 60-ата минута главният съдия отмени първоначално отсъдена дузпа за домакините. В 71-вата минута обаче лондончани вкараха. Джеймс проби и центрира към Кукурея, който с глава преодоля Онана. До края на мача Мадуеке и Диало пропиляха по един златен шанс. С тази победа Челси се изкачи на четвъртата позиция в класирането с 66 точки. Юнайтед е 16-и с 39 пункта.

