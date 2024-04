Юнайтед с издънка срещу предпоследния в Англия, Онана разби главата на съперник (ВИДЕО)

Антони успя да вкара за "дяволите" в 79-ата минута, давайки аванс на домакините. Около пет минути по-късно се стигна до кошмарен инцидент в наказателното поле на "дяволите", когато вратарят Андре Онана връхлетя върху противников играч и удари главата му, за което бе отсъдена дузпа. Амдуни успя да вкара от бялата точка.

В края на мача Юнайтед също имаше претенции за дузпа за игра с ръка, но главният съдия и колегите му на ВАР прецениха, че няма основания за отсъждане на 11-метров наказателен удар. Така "дяволите" остават шести с 54 точки - на пункт пред седмия Нюкасъл, който може да ги измести от зона "Европа". Бърнли е 19-и с 24 точки - на две точки от безопасната зона.

Last week : Penalty given against Manchester United.



This week : No Penalty for Manchester United.



Corrupt, man.pic.twitter.com/T3WzOqykBD