"В нощи като тази футболът не е най-важното нещо"

От Байерн Мюнхен коментираха ужасната трагедия в германския град Магдебург, където снощи лек автомобил се вряза в коледен базар. Най-малко петима души загинаха, докато 40 са в тежко състояние, а други десетки са пострадали. В същото време баварците играеха последния си мач за годината. В среща от 15 кръг на Бундеслигата Байерн разгроми Лайпциг с 5:1, но футболът остана на заден план.

По време на мача клубните медии, които публикуваха резултата в реално време, съобщиха, че с огромно съжаление следят случващото се в Магдебург. По-късно ръководството на баварците взе решение да отмени коледното парти на отбора, което бе планувано за нощта след срещата.

FC Bayern commemorates victims of the Magdeburg attack



The originally planned Christmas ceremony following the game against Leipzig was cancelled.



"This ceremony should be a happy one - and that is not appropriate. I would like to ask you to remember the relatives," said CEO… pic.twitter.com/oU12f3kdJc