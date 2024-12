Тежък удар по Реал и Байерн: Голямата звезда на Леверкузен преподписа с „аспирините“

Европейските грандове Реал Мадрид и Байерн Мюнхен получиха сериозен удар, след като една от основните им трансферни цели подписа нов договор с настоящия си клуб. Става въпрос за 21-годишния офанзивен полузащитник на Байер Леверкузен – Флориан Вирц. Това съобщиха медиите в родината на футболиста Германия. Както е известно, в последните месеци се заговори, че младият халф ще напусне „аспирините“ след края на сезона като ще парафира с някого измежду Реал и Байерн.

Вирц имаше действащ договор с Байер до лятото на 2027 година. Шефовете на тима от Леверкузен обаче са предложили нов контракт на играча, който е удължен с поне още един сезон. Той пък е получил сериозно увеличение на заплатата. Според информациите германският национал ще взима по 20 милиона евро на година като по този начин ще стане най-скъпоплатения футболист на шампиона на Бундеслигата.

