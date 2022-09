В съблекалнята на Челси обсъждали младото гадже на Тухел, развалило 13-годишния му брак

След зашеметяващото съобщение се появиха разкрития за последните месеци начело на Тухел на "Стамфорд Бридж". Според The ​​Independent дори разводът на мениджъра със съпругата му Сиси и новата връзка с Натали Макс са били обсъждани сред футболистите на Челси.

49-годишният Тухел и 46-годишната Сиси обявиха, че бракът им е приключил през април и се разделиха официално през май, след като подадоха молба за развод.

Бившият шеф на ПСЖ, който има две дъщери със Сиси, през юли беше забелязан с бразилката Натали, на 35 години, докато двамата бяха на почивка в Сардиния... Как в съблекалнята на Челси са приели младото гадже на треньора си, четете в SportLive.bg!

PICTURED: Chelsea boss Thomas Tuchel, 48, on romantic holiday in Sardinia with Brazilian girlfriend Natalie Guerriero Max, 35, who he has been dating for two months after separating from his wife of 13 years in April 😍 pic.twitter.com/MIE111ssKH