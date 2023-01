ВИДЕО: Алекс Фъргюсън задряма по време на мач на Ман Юнайтед

Юнайтед победи Рединг с 3:1 след фамозни голове на Каземиро. След около половин час игра обаче резултатът все още бе 0:0, а представянето на терена очевидно не успя да задържи вниманието на великия Фъргюсън, който направи кратка дрямка.

Това пък не остана незабелязано от операторите, които веднага дадоха Фъргюсън в кадър. Все пак любимият му отбор успя да стигне до победата, която да го класира за 1/8-финалите на ФА Къп. "Дяволите" обаче получиха неприятна новина след мача с Рединг, след като важен играч получи тежка контузия.

Сър Алекс Фъргюсън бе начело на Манчестър Юнайтед от 1986 до 2013 година. За 26 години печели 38 трофея, сред които и рекордните 13 титли на Англия. Шотландецът е считан за един от най-великите футболни треньори на всички времена.

🚨| Sir Alex Ferguson seen falling asleep in the first half 😅 pic.twitter.com/RRPFGimhxj