ВИДЕО: Когато Меси унижи световния шампион Испания с Шави, Иниеста и Бускетс

По това време Испания бе със самочувствието на непобедим отбор, след като съвсем наскоро бе вдигнал световната титла в Южна Африка. Меси и Аржентина обаче свалиха "ла фурия роха" от облаците, като ги разгромиха с 4:1.

Меси вкара само един от четирите гола в този мач, но пък успя да сътвори един от най-великите пробиви в кариерата си - такива, каквито многократно е правил с отбора на Барселона. Този път неговият пробив се случва срещу атомното трио, съставено от съотборниците му в Барса - Шави, Андрес Иниеста и Серхио Бускетс.

Като на шега Меси поема топката зад централната линия и тръгва фронтално към вратата на испанците. Той преодолява Шави, Давид Силва, Серхио Бускетс и Андрес Иниеста, а накрая пуска перфектен пас зад гърба на Жерар Пике.

Подаването довежда до гол за Аржентина, но съотборникът на Меси е в положение на засада, а попадението е отменено. Въпреки това невероятният пробив на Меси и до днес обикаля социалните мрежи, за да напомня за неговия величествен талант:

It feels illegal to watch what Messi did to the greatest midfield trio of all time pic.twitter.com/rA1aOXDaEX