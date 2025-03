Вратарят на Реал захапа Чоло Симеоне: Уморих се някой постоянно да се прави на жертва

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа захапа треньора на Атлетико Диего Симеоне след драматичния реванш между двата тима от 1/8-финалната фаза на Шампионска лига. Както е известно, „кралете“ се класираха за 1/4-финалите на надпреварата след изпълнение на дузпи. При един от наказателните удари обаче се стигна до куриозна ситуация, след като Хулиан Алварес се разписа, но попадението не бе зачетено, тъй като съдиите прецениха, че играчът на Атлетико е докоснал два пъти топката преди да я прати в мрежата на Куртоа.

Въпросната ситуация вбеси Чоло Симеоне, който изрази своите претенции към съдийското решение. Куртоа обаче побърза да отговори на наставника на Атлетико. Той бе категоричен, че се е уморил „някой постоянно да се прави на жертва“. Белгийският вратар допълни, че именно той първи е сигнализирал на съдиите, че Алварес докосва два пъти топката, а след това реферите са преценили да гледат ситуацията на ВАР.

🚨 More footage of Julian Alvarez’s penalty.



You decide if it was a double touch.pic.twitter.com/zpHZwnpRT0