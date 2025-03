Шампионска лига просто обича Реал Мадрид! Вини Жуниор сгафи, куриоз помогна на "кралете"!

Реал Мадрид елиминира Атлетико Мадрид след дузпи в 1/8-финален двубой от Шампионска лига! В реванша "дюшекчиите" изравниха общия резултат с попадение в 30-ата секунда на Конър Галахър. През второто полувреме Винисиус Жуниор опропасти дузпа с изключително неточно изпълнение. Стигна се до 11-метрови наказателни удари, при които гол на Хулиан Алварес не бе признат заради двоен удар. Лукас Васкес и Маркос Йоренте също пропуснаха, а победната дузпа реализира Антонио Рюдигер с доза късмет.

Домакините стартираха срещата по възможно най-добрия начин. Още в 30-ата секунда Галахър засече подаване на Родриго де Пол и взриви "Метрополитано". Възпитаниците на Карло Анчелоти опитаха да отговорят, но не стигнаха до чисто положение. В средата на първата част Куртоа трябваше да показва рефлекс, за да спаси шут на Алварес. До почивката белгийският страж се отчете с още две изключително важни намеси.

00:27 - Conor Gallagher's opening goal for Atlético Madrid against Real Madrid after 27 seconds is the fastest goal ever scored by an Englishman in the history of the UEFA Champions League. Vamos. pic.twitter.com/dCtZ5NbV8o