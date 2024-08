Вратарска сага за Мъри Стоилов: Гьозтепе се отдалечава от еврошампион

Ръководството на Гьозтепе работи усилено по търсенето на нов вратар след контузията на титулярния страж Арда Йозчимен. Турският клуб се отдалечава от европейския шампион с Португалия от 2016 година Руи Патрисио, но има готова опция - полякът Матеуш Лис, който вече е носил екипа на измирския тим.

След 2 равенства в първите 2 кръга на местната Суперлига "Гьоз-Гьоз" продължава да подсилва състава си без прекъсване, пише "Фотомач". Отборът на Станимир Стоилов преговаряше с 36-годишния Патрисио, който е свободен агент, защото през лятото напусна Рома. От Гьозтепе обаче са сметнали, че осъществяването на този трансфер ще отнеме време, каквото те нямат.

🚨Goztepe has reached an agreement with Southampton for the permanent transfer of Mateusz Lis



The Polish shot stopped will travel to Turkey in the coming days to complete his medical#saintsfc

[yagosabuncuoglu] pic.twitter.com/LZEKDhn0Gg