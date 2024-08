Въпреки травмата: Ансу Фати запазва мястото си в Барселона, и легендарния №10

След като потвърди отдаването под наем на Виктор Роке и Клеман Ленгле, вчера Барселона предприе още една важна стъпка, свързана с Ансу Фати. Роденият в Бисау футболист в момента е в трудна ситуация, борейки се с контузия, но получи силна подкрепа, демонстрираща съображенията, които Ханзи Флик има към него като ценен актив за подсилване на предната линия.

В тази връзка 21-годишният продукт на академията получи необикновена новина - че вече е възстановил мястото си в първия отбор на Барселона. Струва си да се отбележи, че въпреки че лявото крило е регистрирано в Ла Лига, досега му липсваше присвоен номер. На уебсайта на лигата можете да видите как Ансу отново носи не друго, а емблематичната фланелка с номер 10. Това развитие на събитията сякаш потвърждава, че нападателят на Барселона, въпреки че в момента е извън игра с плантарна травма на десния крак, ще има възможност отново да блесне като играч на Барса, когато се завърне след злополучния физически неуспех.

