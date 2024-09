Задна ножица съкруши Сърбия и изстреля Дания на върха в групата (ВИДЕО)

Националният отбор на Дания постигна категоричен успех над Сърбия с 2:0 в двубой от група 4 на Лига "А" на Лигата на нациите. В Копенхаген Алберт Гронбек откри резултата в 36-ата минута, а през второто полувреме Юсуф Поулсен реализира прекрасна задна ножица и подпечата победата на "червения динамит".

Дания вече има 6 точки след двата успеха с по 2:0 над Швейцария и Сърбия и оглавява групата. Западната ни съседка от своя страна има само пункт в своя актив. Възпитаниците на Пикси Стойкович не създадоха нищо интересно в атакуващ план през целия мач и остават без гол в турнира.

