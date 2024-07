"Златна топка за Родри, веднага! Той е най-добрият в света"

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте настоява Златната топка да бъде присъдена на Родри Ернандес, след като той изигра важна роля за триумфа на "Ла Роха" на Евро 2024. Вероятно финалът беше най-горчивият мач за полузащитника на Манчестър Сити на турнира, тъй като бе сменен на полувремето заради контузия, но по-късно беше награден за играч на турнира.

"Родри, Златната топка сега, моля, той е най-добрият в света", заяви Де ла Фуенте.

🔵✨ Spain head coach Luis de la Fuente: “Rodri has to be the Ballon d’Or. Give it to him, please”.



“He’s simply the best player in the world”. pic.twitter.com/VNIFs7KYsw