Звезда на Арсенал засенчи Холанд, драма на мач на Северна Македония

Норвегия постигна категорична победа с 4:2 над Израел в двубой от втория кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година. На стадиона в Деберцен звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд наниза четвъртото попадение за страната ни, но шоуто открадна полузащитникът на Арсенал Мартин Йодегор с хеттрик от асистенции. В същото време Северна Македония и Уелс си вкараха по един гол в добавеното време за крайното 1:1.

Скандинавците пропуснаха още в третата минута, когато Александър Сьорлот уцели греда. Холанд и Шелдруп също изтърваха, преди в 39-ата минута Давид Мьолер Волфе да се възползва от пас на Йодегор за 0:1. Сьорлот нацели напречния стълб още веднъж на старта на втората част, а в 55-ата минута влезлият като резерва Мохамад Абу Фани изравни. Отговорът дойде мигновено. Сьорлот се реваншира за пропуските - 1:2.

ОЩЕ: Англия продължава да мачка при новия треньор! Звезда на ЦСКА блести и за родината си

Some performance from Martin Odegaard tonight. Three assists in Norway’s 4-2 win against Isreal.



Man of the match display from the Arsenal captain. pic.twitter.com/eyNkXtThke