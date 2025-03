Англия продължава да мачка при новия треньор! Звезда на ЦСКА блести и за родината си

Националният отбор на Англия постигна втори пореден успех с новия си селекционер Томас Тухел. В двубой от втория кръг на квалификациите за Световното първенство през 2026 година "трите лъва" се наложиха с 3:0 над Латвия на "Уембли". Рийс Джеймс откри резултата в 36-ата минута, а след почивката се разписаха Хари Кейн и Еберечи Езе. Островитяни събраха 6 точки и са лидер в група K.

Англичаните стартираха силно и атакуваха в първия четвърт час. В 20-ата минута обаче те оцеляха. Марк Гехи и Джордан Пикфорд не се разбраха и топката попадна във Владиславс Гутковскис, който пропусна на празна врата. Белингам, Конса и Кейн изтърваха, преди в 39-ата минута Джеймс да вкара прекрасно попадение от пряк свободен удар. През втората част островитяни свалиха темпото. В 68-ата минута Кейн засече пас на Райс за 2:0. Малко по-късно появилият се от скамейката Езе реализира за 3:0.

Three goals and three points for the #ThreeLions 👏 A solid start to our @FIFAWorldCup qualifying campaign under Thomas Tuchel. pic.twitter.com/YqgoHlNzFr

В същото време централният нападател на ЦСКА Йоанис Питас отбеляза във втори пореден сблъсък за Кипър. Той беше точен при загубата с 1:2 от Босна и Херцеговина. Футболистът на "армейците" изравни в края на първата част. Преди това Ермедин Демирович беше открил резултата. В 56-ата минута Харис Хайрадинови се възползва от неубедителна намеса на Жоел Мол, за да върне преднината на босненци. В добавеното време на двубоя Питас получи втори жълт картон и бе изгонен. Няколко дни по-рано той наказа Сан Марино при победата с 2:0.

❌ 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina were winless for 12 matches, not winning even once in complete 2024, and not winning for more than 17 months!



✅ 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina have just won two matches in four days, defeating both Romania and Cyprus, and moving to the top of Group H! pic.twitter.com/paXq193Ahg