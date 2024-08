Звярът Холанд разнищи и Уест Хям с хеттрик! Сити е на върха във Висшата лига (ВИДЕО)

Ерлинг Холанд не спира да блести от началото на сезона! Норвежецът реализира втори пореден хеттрик и общо седмото си попадение за тази кампания във Висшата лига, за да помогне на Манчестър Сити да надвие Уест Хям с 3:1 в двубой от третия кръг на английското първенство. С успеха "гражданите" събраха 9 точки, които им отреждат първото място.

Рециталът на Холанд започна още в десетата минута. Бернардо Силва асистира на тарана, който откри резултата. Малко по-късно Де Бройне уцели греда, преди в 19-ата минута Рубен Диаш да си отбележи автогол в опита си да изчисти центриране на съперника. Отборът на Пеп Гуардиола обаче бързо си върна аванса.

