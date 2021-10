Тежестта на инсулта - как да разпознаем първите симптоми и какво е нужно да знаем за инсулта?

На 29 октомври се отбелязва Световният ден за борба с инсулта - състояние, което засяга милиони хора по света всяка година. Световният ден за борба с инсулта цели да се говори за начините, по които може да намали тежестта на инсулта чрез по-добра обществена информираност за рисковите фактори и признаците на инсулт.

Според Световната здравна организация инсултът засяга годишно около 15 млн. души. От тях 5 млн. ще останат с трайни увреждания, а други 5 млн. ще умрат. Тенденциите сочат, че броят на засегнатите се увеличава всяка година - всеки четвърти човек на възраст над 25 г. ще получи инсулт през живота си.

Ежегодно в България инсулт получават около 40 000 души. Това го прави една от трите най-чести причини за смърт у нас. Според доклад на СЗО, България е сред водещите държави по честота на инсулт в Европа. Данните сочат, че през 2015 година в Германия от исхемичен инсулт са починали 38 на 100 000 души, а в България - близо 154 на 100 000 души, което означава, че смъртността у нас е близо четири пъти по-висока.

Пушенето, заседналият начин на живот, стресът, нездравословното хранене, високият холестерол, диабетът, затлъстяването и прекомерната употреба на алкохол могат сериозно да ви приближат до инсулта. Но безспорни първенци сред причинителите на заболяването са високото кръвно налягане и предсърдното мъждене – най-честата сърдечна аритмия. Неименуемо те са отговорни за поне ¼ от всички случаи на мозъчен инсулт.

Хората, при които се наблюдава предсърдно мъждене, имат 5 пъти по-висок риск да получат инсулт и то по-тежък, отколкото ако е причинен от някой от другите рискови фактори. Според препоръките на Европейската асоциация по кардиология от 2016 г., всички над 65 г. и високорисковите пациенти трябва да бъдат следени за наличието на предсърдно мъждене.

Съществуват два основни вида инсулт. Най-чест е исхемичният инсулт, като на него се дължат около 85% от случаите. Той възниква, когато притокът на кръв към мозъка е блокиран от тромб или стеснени кръвоносни съдове. Вторият по честота вид е хеморагичният инсулт, който се развива при разкъсване (руптура) на кръвоносен съд.

Тежки са и последиците от заболяването. Преживелите инсулт обикновено изпитват множество нарушения, включително проблеми с мобилност, зрение, говор, памет, промени в личността, умора и депресия.

Добрата новина е, че инсултът е предотвратим и лечим, ако е диагностициран и лекуван навреме. Има няколко неща, които е добре да знаете за него:

Научете се да разпознавате симптомите!

Ако забележите в човека до вас внезапно настъпило изкривяване на лицето, слабост в ръката или проблем с говора, почти със сигурност сте разпознали първите белези на инсулт.

Действайте бързо!

Запомнете, че бързата реакция може да спаси живота и да направи възможно възстановяването на болния. Ако сте разпознали симптомите у ваш близък, незабавно се обадете на тел. 112 или сами заведете пострадалия в лечебно заведение. Не е важно да е с линейка, важно е да стане бързо. Шансът да бъде излекуван пациент с инсулт е многократно по-голям в първите няколко часа след появата на симптомите. Затова не губете време.

Следете и лекувайте кръвното си налягане!

Хипертонията е сред най-честите причинители на инсулт. Високото кръвно може да отслаби артериите в мозъка и да увеличи риска от разкъсването им.

Освен следенето на кръвното налягане, спазването на хранителен режим, умерената употреба на алкохол и тютюн, активното движение и избягването на стрес, са фактори, които могат да бъдат контролирани от самите пациенти.

Не подценявайте превенцията!

При предсърдно мъждене или при прекаран вече инсулт, лечението с антикоагуланти е силно препоръчително. Тези лекарства намаляват риска от образуването на кръвни съсиреци, които водят до инсулти. Стриктното придържане към антикоагулантна терапия би намалило риска от последващ исхемичен инсулт.

Знаем, че инсултът може да промени драстично не само нашия живот, но и живота на всички около нас – тези, които обичаме най-много. Искаме ли това за себе си и близките си? И ако тази перспектива не ни харесва, какво бихме направили? Поне за нещата, които зависят от нас. Без излишна паника, но и без да губим време. Започвайки от днес!

Материалът се публикува с подкрепата на Байер.

