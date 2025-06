Австралия потвърди откриването на останките от кораба "Индевър" на Джеймс Кук

В тихите води на пристанището Нюпорт, Роуд Айлънд, отдавна изгубените кости на кораб лежат заровени в тиня. В продължение на векове останките от кораба не са имали име. Сега, след 25 години международна детективска работа над и под вълните, австралийските морски археолози са уверени, че са открили един от най-легендарните кораби в историята: Индевър (HM Bark Endeavour), корабът, с който Джеймс Кук е стигнал до Тихия океан, Нова Зеландия и източното крайбрежие на Австралия.

After 25 years of research, we confirm: the shipwreck in Newport Harbor, RI 2394 is HM Bark Endeavour (later Lord Sandwich) made famous by James Cook. The Final Report is now out. https://t.co/nbAGwy0yTc



Thanks to USA Bicentennial Gift Fund for supporting this critical work. pic.twitter.com/fAdvcRv2LP