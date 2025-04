Научно откритие: Музиката е свързвала народите още преди 4 хил. години (СНИМКИ)

Уникални чинии, открити от археолози в Оман може да са били част от музикална традиция, свързваща културите на Арабския полуостров и Индия още преди 4 хиляди години, съобщи сп. Antiquity. Рядката находка е открита в селище от бронзовата ера, съществувало в третото хилядолетие пред новата ера. Музикалните инструменти, изработени от метал много рядко оцеляват, затова откритите чинии са уникално свидетелство за живота и обичаите на древните жители в региона.

Изследванията показват, че макар по стил да напомнят аналогични инструменти от Индската цивилизация медта да изготвянето им е добита в Оман. Това означава, че производството е било местно, но вдъхновено от културните контакти с Индия.

#Bronze Age cymbals from #Oman suggest #Music linked cultures across the Arabian Gulf, highlighting shared traditions beyond trade. This find offers insight into prehistoric cultural exchanges. @AntiquityJ https://t.co/2cCN2uYdip