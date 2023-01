Осем от най-древните храмове в света

Съвременна Турция, изглежда, е била връзката на древния свят, без значение за коя древна цивилизация става дума. Не е изненадващо, че Турция е дом на най-древния известен храм, който съществува – Гьобекли тепе. Смята се, че Гьобекли тепе е издигнат между 10 000 и 9000 г. пр.н.е. в Южна Турция. Това прави храма по-стар от изобретяването на колелото или началото на човешкото земеделие или животновъдство.

Историците смятат, че храмът е построен от ранните ловци-събирачи. Мястото се състои от редица каменни кръгове, украсени със стълбове с гравюри на животни и жреци. Това ни дава рядък поглед върху вярванията на хората от Горна Месопотамия през този период.

Ново откритие в Гьобекли тепе поставя под съмнение ролята му като храм

Самото място не е открито до края на ХХ век. Докато работата продължава, обектът се оказва изненадващо масивен. В момента в Гобекли тепе работят различни групи археолози от цял свят. Някои експерти твърдят, че може да отнеме повече от 50 години, за да се разкрие целият обект, и още много години след това, за да се разбере напълно всичко, което е открито.

Подобно на Турция, Египет е земя, богата на археологически обекти. Един от най-древните е храмът Амада, най-старият египетски храм, откриван някога в Нубия. Храмът датира от около 1500 г. пр.н.е., от XVIII династия на Египет.

[THREAD: HISTORY OF THE HINDU TEMPLE]

1/102

Four hours south of Aswan in Lower Nubia, right by the Nile, is a region dotted with temple complexes built more than 3,000 years ago. Some like the temples of Amada, Derr, and Beit el-Wali go as far back as 1500 BC. pic.twitter.com/GKJBcY4Jm2