Откриха доказателства за обръщане на магнитните полюси на древната Земя

Учени от Харвардския университет (САЩ) откриха доказателства, че преди 3,25 милиарда години в земната кора са протичали същите тектонски процеси, както днес. Резултатите от изследването са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ). Накратко за научната работа е описано в прессъобщение на сайта Phys.org