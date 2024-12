Потенциално корабокрушение на Вашку да Гама може да пренапише морската история

Корабокрушение, открито през 2013 г. от подводния археолог Цезар Бита, сега се смята за португалски кораб от едно от пътешествията на Вашку да Гама – вероятно това е корабът „Сао Хорхе“. Ако бъде потвърдено, това може да бъде осезаема връзка с една от най-трансформиращите епохи в морската история.

„Това е съкровище“, казва Филипе Кастро, морски археолог от университета в Коимбра в Португалия и водещ автор на ново изследване на останките. „Историческата и символичната стойност са огромни.“

Мистериозно корабокрушение

Останките се намират на около 500 метра от брега, потънали на дълбочина само 6 метра. С времето коралите са обгърнали останките, скривайки голяма част от плавателния съд. През 2016 г. водолази откриват дървен материал, за който се смята, че е част от корпуса, заровен в морското дъно. Медни слитъци и слонски бивни, открити преди това на мястото, намекват за участието му в търговията в Индийския океан.

Археолозите смятат, че корабът може да е „Сао Хорхе“ – португалски галеон, чийто капитан е бил Фернандо де Монрой. Плавателният съд е част от последната експедиция на Вашку да Гама през 1524 г. – пътешествие, по време на което легендарният мореплавател умира от болест в Индия. Смята се, че „Сао Хорхе“ е потънал малко преди смъртта му, превръщайки се в един от най-ранните европейски корабокрушенци в Индийския океан.

Археолозите все още работят усилено, изучавайки корабокрушението. Caesar Bita via Centre for Functional Ecology/University of Coimbra

„Тази фаза от разкопките, когато не знаем точно какво намираме, е наистина вълнуваща“, каза Кастро пред Artnet. – Кърмата ли е? Носът ли е? Археологията е много забавна.“

Наследството на Вашку да Гама

Пътешествията на Вашку да Гама бележат повратна точка в световната история. През 1497 г. той става първият европеец, който заобикаля нос Добра надежда, проправяйки директен морски път към Индийския океан около Африка.

Това постижение полага основите на търговската империя на Португалия, която се простира от Африка до Азия. До смъртта си през 1524 г. Вашку да Гама е вицекрал на португалска Индия.

„Сао Хорхе“ бил един от около 20 кораба в третата армада на Вашку да Гама – флотилия, натоварена да осигурява търговските интереси на Португалия. Морският археолог Шон Кингсли нарича находката „археологически звезден прах“, като подчертава значението ѝ: „Това е една развалина, която крещи за защита, почит и грижа, преди нейната история да изчезне завинаги.“

Какво следва?

Въпреки откритието не е ясно какво ще се случи по-нататък. Кенийските власти се стремят да запазят останките и обмислят превръщането им в подводен музей. Подобно развитие може да стимулира местния туризъм, като същевременно гарантира защитата на останките. Не е сигурно обаче, че това наистина е „Сао Хорхе“, като някои изследователи предполагат, че може да е „Носа Сеньора да Граса“ – друг португалски кораб, потънал през 1544 г.

За да разреши този пъзел, екипът на Кастро планира да проведе подробно археологическо проучване на кораловите рифове, простиращи се по крайбрежието. Целта е да се разкрият окончателни доказателства за произхода на кораба.

Ако бъде потвърдено, „Сао Хорхе“ ще стои като физическо свидетелство за една епоха на изследване, която прекроява света. От Португалия до Индия, пътешествията на Вашку да Гама свързват континенти, насърчават търговията и предизвикват културен обмен.

„Огромен е“, отбелязва Кастро, възхищавайки се на мащаба на развалината. „Първото усещане, което получавате, когато го погледнете, е, че ще отнеме време, за да го изкопаете. Внимателно, обмисляйки детайлите.“

Изследването е публикувано в Journal of Maritime Archaeology.

