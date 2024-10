Нови 3D сканирания разкриват зашеметяващи подробности от обречената експедиция на Шакълтън до Антарктика

Сложните детайли на потъналия кораб „Ендюрънс“ (Endurance), изгубен по време на обречената антарктическа експедиция на сър Ърнест Шакълтън през 1914 г., бяха разкрити чрез 3D сканиране и подводни снимки.

Откриха прочутия потънал кораб "Ендюранс" в Антарктида

Изображенията, направени от Falklands Maritime Heritage Trust, предоставят поглед отблизо на 44-метровия кораб, който е бил скрит под леда и студените води на море Уедъл повече от век. Въпреки че мачтата и някои от парапетите са изгнили, части от горната палуба изглеждат почти недокоснати.

It has been an honour and a privilege to be a part of the team involved in mapping the incredible #Endurance shipwreck. Our lab is grateful to have partnered with @teamvoyis, where together we developed a navigation algorithm used during the survey of Endurance. pic.twitter.com/C9PZsGDCYJ