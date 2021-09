Супер имунитет или хибриден имунитет срещу коронавируси - трупат се данни как се получава

Няколко скорошни проучвания показаха, че поне част от хората, заразени със SARS-CoV-2 през 2020 г., които след това са били ваксинирани с иРНК ваксини като тези на Pfizer или Moderna тази година, изработват "свръхчовешки" или "хибриден" имунитет. Това означава, че произвеждат много високи нива на антитела, способни да неутрализират различни варианти на COVID-19 и други коронавируси, пише БГНЕС.

Проучване на университета "Рокфелер" в Ню Йорк, което беше публикувано първо без независима рецензия, констатира, че антителата на 14 души, ваксинирани с една ваксина, след като вече са били заразени с коронавирус, са успели да неутрализират шест варианта на коронавируса, включително "Делта", както и няколко други свързани вируси, включително първия вирус, SARS-CoV-1, идентифициран през 2003 г. С други думи, тези "гъвкави" антитела могат дори да неутрализират други вируси. Антителата от ваксинирани хора, които не са преболедували коронавируса или неваксинирани хора, които са преболедували COVID-19, междувременно са били "безпомощни" срещу някои от тези вируси или варианти.

"Разумно е да се предположи, че хората с хибриден имунитет ще бъдат доста по-защитени от останалите, а може би и от всички версии на SARS-CoV-2, с които вероятно ще срещнем в обозримо бъдеще", казва ръководителят на изследването Пол Биениас от университета "Рокфелер". Той подозира, че тези хора ще имат известна степен на имунитет срещу бъдещи вируси, подобни на SARS, които на този етап не са ни познати.

Друго проучване установи, че здравите хора, които са имали контакт с вируса и са се ваксинирали, са придобили 6 до 100 пъти повече антитела в сравнение с хората, които са били ваксинирани с една или две дози или преди това са преболедували след заразяване с коронавируса и не са били ваксинирани.

Има и изследване в The New England Journal of Medicine, според което ваксинирани с иРНК ваксина преболедували от SARS-CoV1 т.е. Тежък остър респираторен синдром, също са произвели антитела, които могат да неутрализират много други коронавируси.

Вестник "Telegraph" публикува изследване, което установи, че до една трета от хората с предишна инфекция изобщо не произвеждат антитела.