Съществувал ли е друг човешки вид?

Учени са открили доказателства за съществуването на неизвестна досега архаична популация. Тя се е разделила преди около милион години от родословието, което е довело до съвременните хора, и не е свързана нито с неандерталските и Денисовите хора, чиято ДНК носят при съвременните хора, предаде БГНЕС.

Микробите дават ценна информация Американски молекулярни биолози разработиха алгоритъм, който може да изчисли възрастта на човек с точност от около 3-4 години чрез проб... Прочети повече

Ново изследване, проведено от двама генетици от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, е открило доказателства за изчезнал клон на човечеството.Учените Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман са открилиот така наречената "призрачна архаична популация", криеща се в геномите на някои живи популации в Западна Африка като Йоруба от Нигерия и Менде на Сиера Леоне. Изследването, публикувано в списанието Science Advances, се базира на сравнение на генетичното разнообразие при живите Homo Sapiens, неандерталците и Денисовите хора, за да се проследи как са възникнали нови варианти навъв всеки клон на човечеството.Дурвасула и Санкарараман предполагат, че предците на западноафриканците и „призрачната архаична“ популация се намесват преди около 50 000 години, по времето, когато хората в Евразия се смесват с изчезналите неандерталци и Денисови хора. Изследователите не могат да кажат към кой вид на човечеството принадлежи призрачната архаична популация. Генетиците излагат хипотезата, че вкаменелости като 11 200-годишния череп, открит в пещерата Иво Елеру в Нигерия през 1965 г., може да принадлежат на това изчезнало архаично население, според The New York Times.Новото откритие може да хвърли малко светлина върхуна човека на африканския континент, което е трудно да се изучи поради неговите оскъдни записи на изкопаеми, въпреки че според научната общност съвременното човечество се е развило в Африка.Най-ефективният начин за тестване на резултатите от проучването на Дурвасула и Санкарараман може да бъде намирането на съвпадение на ДНК от черепа от Иво Елеру и западноафриканското население, идентифицирано от генетиците, според The New York Times.