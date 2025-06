Учените, които обявиха за "скрит град" под пирамидите в Гиза, сега откриха още един

Учени, които разкриха подземен „скрит град“ в Египет, обявиха откриването на втори град, който според тях „доказва“ съществуването на масивен подземен комплекс, свързващ пирамидите в Гиза на 600 метра под повърхността.

Екипът от италиански изследователи заяви през март тази година, че е открил огромни подземни структури под пирамидата на Хефрен, което предизвика ожесточена реакция от страна на водещите археолози, които нарекоха откритията „неверни“ и лишени от научна основа.

Известният археолог д-р Захи Хавас е най-големият критик на екипа, казвайки, че е невъзможно за георадар да вижда на стотици метри под повърхността.

Но екипът твърди, че вече е открил подобни шахти под пирамидата на Микерин, най-малката от трите основни пирамиди в Гиза, месеци след първоначалните си открития под пирамидата на Хефрен.

Комплексът в Гиза, който се намира западно от Кайро, включва пирамидите на Хуфу (Хеопс), Хефрен и Микерин (Менкаур) заедно с Великия сфинкс. Всички те са обгърнати в мистерия поради неясните методи на строителството им, прецизното астрономическо подравняване и все още обсъжданото предназначение.

Филипо Бионди, експерт по радари от Университета в Стратклайд, Шотландия, и съавтор на изследването, казва пред Daily Mail, че данните им показват 90% вероятност пирамидата на Микерин да споделя същите колони като пирамидата на Хефрен.

Екипът е стигнал до извода „чрез обективен анализ на томографските данни като експериментални измервани, които категорично показват, че структурите, които идентифицирахме под Хефрен, присъстват и под Микерин“.

„Твърдо вярваме, че структурите в Гиза са взаимосвързани, което подкрепя нашето мнение, че пирамидите са само върхът на айсберга на колосален подземен инфраструктурен комплекс“, казва Бионди.

„Тази мрежа вероятно се състои от гъста система от тунели, свързващи основните подземни структури.“

Спорното изследване, което все още не е рецензирано или публикувано в научно списание, плени света.

Известният археолог д-р Захи Хавас обаче определи откритието като „глупости“, а учените от неговия екип заявиха, че не е възможно технологията да вижда толкова дълбоко в земята. Въпреки че откритията на италианските изследователи все още не са доказани или опровергани, екипът продължава с работата си.

Изображенията на стълбовете под [пирамидата на] Микерин изглеждат идентични с тези под [пирамидата на] Хефрен, пояснява Бионди.

