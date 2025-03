Какво има под египетските пирамиди? Ново откритие пренаписва историята

Пирамидите в Гиза отдавна са икони на Древен Египет, но това, което се крие под тях, може да преобърне историята. Последните археологически находки разкриват тайни, които оспорват всичко, което сме учили - от мистериозни подземни структури до скелети с неочакван произход. Тези открития, съчетаващи най-съвременни технологии с необуздани теории, сочат, че пирамидите може да са нещо повече от гробници, което може да промени представата ни за миналото по начин, който не сме очаквали.

Снимка: iStock

Последната новина по темата: огромни вертикални цилиндрични структури, открити на 648 метра под платото Гиза. Екип, включващ Корадо Маланга от Университета в Пиза и Филипо Бионди от Университета в Стратклайд, използва радар със синтетична апертура (SAR), за да картографира този скрит свят. Тяхното изследване от 2022 г., публикувано в arXiv, за първи път разкри невиждани камери във вътрешността на Голямата пирамида.

The Giza Pyramid’s Origin Take An Unsuspecting Turn: Advanced scans in 2025 have uncovered an astonishing underground complex beneath the Khafre Pyramid. Researchers found 5 multi-level structures linked by pathways, 8 deep cylindrical wells plunging 648m, and 2 massive cubic… pic.twitter.com/yzdyasSXps

Сега, в съобщение за пресата от 15 март, се съобщава за работата им под пирамидата Хафре. С помощта на софтуера на Бионди, който превръща радарните сигнали във вибрации, наподобяващи звук, те откриват пет идентични структури в близост до основата, всяка от които има пет нива и наклонени покриви. Долу? Осем кухи, спираловидни кладенеца се спускат на 648 метра, свързвайки се с две 80-метрови кубовидни структури. Тази 2-километрова подземна мрежа се простира под трите пирамиди. "Това не са естествени образувания", казва Маланга, намеквайки за нещо, което тепърва ще започваме да разбираме.

Преди това е проучването в Гиза през 2021-2023 г., при което с георадар се забелязва Г-образна структура на дълбочина 2 метра и по-дълбока аномалия - вероятно камера - на дълбочина от 3 до 10 метра. "Г-образната форма не може да бъде създадена в естествени геоложки структури", отбелязва Мотоюки Сато от университета Тохоку. Като прибавим и находката от 2023 г. от Сканските пирамиди, която се състои от 30-метров коридор, получаваме мрежа от загадки.

Междувременно скелетите, открити през март 2025 г., за които съобщава "Daily Mail", водят началото си от Нубия - южната част на Египет - от 3000 г. пр.н.е., т.е. отпреди пирамидите. "Това е изненадващо, защото оспорва идеята, че строителите на пирамиди са били еднородна местна работна сила", казва остеологът д-р Сара Фийлд.

A recent tomography scan of The Great Pyramid of Giza displays 8 cylindrical structures with coils surrounding them.



The structures below span over 600 meters in height.



This opens the door for exploration — to examine exactly what kind of technology Ancient Egyptians had.… pic.twitter.com/YV1WHFsFav