Йотова печели в Кърджали с над 42%, Костадинов е в тройката

При рекордно ниска избирателна активност в област Кърджали кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев, подкрепена от "Прогресивна България", печели първия тур на президентските избори с 42,86% от гласовете. За тях са гласували над 9900 души.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев, подкрепени от ПП-ДБ. Те получават 21,4% от вота, или подкрепата на близо 5000 избиратели.

Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин, за които са гласували близо 1800 души. Още: Алкохол, бойкоти и "няма да им гласувам": Защо така мина вотът? (ВИДЕО)

Предстои да стане ясно каква позиция ще заеме ДПС за балотажа на 1 ноември и дали движението ще призове избирателите си да подкрепят някоя от двете кандидат-президентски двойки. Решението може да има значение за разпределението на гласовете във втория тур, след като Йотова и Вълчев завършиха първи в областта, а Гюров и Кандев останаха на второ място.

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