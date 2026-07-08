Ад по пътя към Гърция: Искат спешен обходен път за Кърджали

Натоварен трафик, задръствания и чакане с часове по пътя към Гърция продължават да създават сериозни проблеми за жителите на Кърджали и за хилядите туристи, които пътуват през ГКПП "Маказа". Според областния управител на Кърджали Бисер Николов възможно решение за облекчаване на трафика е изграждането на обходно трасе, което да изведе транзитния поток извън града. По думите му това е най-важната инфраструктурна задача за областта, тъй като в момента огромна част от автомобилите, пътуващи към Гърция, преминават през централните улици.

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"По груби сметки към "Маказа" ежедневно преминават десетки хиляди автомобили. Последното обследване, извършено през 2024 г. с помощта на дронове и преброяване на трафика, показва, че през града преминават до 30 000 автомобила на денонощие", заяви Николов в ефира на Нова телевизия.

В Кърджали продължава ремонт на бул. "Беломорски". Той обясни, че строителните дейности трябва да приключат до края на ноември, като се надява това да стане по-рано.

Николов потвърди, че се обсъжда възможността бъдещата магистрала по направлението Русе - Маказа да бъде реализирана чрез концесия. По предварителна информация има инвеститорски интерес към проекта, като все още се анализира дали техническото проектиране ще бъде възложено от държавата или ще бъде част от ангажиментите на бъдещия концесионер.

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Според Николов причината задръстванията на "Маказа" да продължават не е в самия граничен режим, а в съоръжение за дезинфекция на автомобили, изградено на гръцка територия.