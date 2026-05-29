Сателитни снимки подсказват повече за случая с отведения на разпит кмет на Кърджали

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка за около 5 млн. лв. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти на 28 май - датата, на която Мюмюн беше де факто задържан за разпит, защото е бил отведен в Областната дирекция на МВР в Кърджали. - Още: "Не съм крадец и не се крия": Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от разпит

За коя точно обществена поръчка става въпрос официално не е потвърдено. Но според разследващия сайт Bird.bg Мюмюн е попаднал в полезрението на правоохранителните органи заради обществена поръчка за близо 2,8 млн. евро за изграждане на приют за бездомни кучета.

Каква е информацията на разследващия сайт: Договорът е бил възложен през 2024 г. на фирмата "Хаджиев Строй" на стойност 2 785 313,23 евро. Проектът е предвиждал изграждането на приют в село Седловина, в поземлен имот с номер 65975.1.26, включително административно-битова сграда, няколко постройки за настаняване на животни, главен подход и ограда. В договора е бил заложен и 30-процентов аванс към изпълнителя. Само че досега реално извършено строителство няма - разследващият сайт се опира на сателитна снимка от настоящата година, която показва, че няма строителство - ОЩЕ: Поръчка за милиони, аванс и липсващ приют за кучета: BIRD с разкрития за кмета на Кърджали

Сателитни снимки от от програма "Коперник", Sentinel-2 на имота показват, че в периода 2024 - 2025 година все пак е имало дейност. Няма нова сграда, но пред Actualno.com експерт по разчитане на снимките посочи, че извършената дейност прилича на подготовка на терена за някакви дейности, най-вероятно строителни:

Сателитни данни от инфрачервената част от спектъра сочат, че в началото на 2025 година в имота се появява дейност:

Предстои да видим дали скоро ще има официална информация за какво е разпитван Мюмюн и евентуално дали ще му бъдат повдигнати някакви обвинения.

СНИМКИ: Дигитален атлас - изображения от програма "Коперник", Sentinel-2.