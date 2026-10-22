Ерол Мюмюн ще атакува ареста си в съда, иска оставката на директора на ОДМВР-Кърджали

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн от ДПС поиска оставката на директора на ОДМВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев заради ареста срещу него и обиска в дома му, извършени на 22 октомври. Той стана третият градоначалник от Движението за права и свободи на Делян Пеевски, задържан в последните няколко дни - след тези на Белица (Радослав Ревански) и на Сунгурларе (Димитър Гавазов). Мюмюн атакува областната дирекция на МВР и заради това, че - по негови думи - "бие" граждани "като кучета", а "във въздуха витае страх".

Кметът на Кърджали по-късно през деня беше освободен.

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Арестът на Ерол Мюмюн: две обаждания променили всичко

"Днес, в 10 ч., в кабинета ми в Община Кърджали дойдоха служители от органите на реда и ми показаха една заповед за задържане, без да ми бъде дадена подробна информация за какво се касае, на какво се дължи, и разпоредиха, че трябва да ме отведат. На въпроса: „Какво следва оттук нататък?“, ми бе отговорено, че трябва да отидем в Центъра за спешна медицинска помощ, да бъда освидетелстван, след което ще ме преведат за задържане до 24 часа. Както винаги е било, и днес – пълно съдействие на органите на реда да си вършат работата. Тръгнах с тях. Точно пред бариерата на паркинга на Община Кърджали, миг преди да се кача в специализирания автомобил на МВР, ми се съобщи, че е била получена нова заповед, ново разпореждане – не ми е известно кой е издал тази заповед в движение – и ми беше заявено, че няма да се ходи в Центъра за спешна медицинска помощ, а в дома ми, за да се извършат процесуални действия по обиск", заяви Мюмюн на пресконференция в общината.

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"На въпрос за какво съм задържан и кое го налага, има ли заповед за обиск на компетентни органи, получих отговора, който всички получаваме от месеци наред, който се превърна в традиционен: „Така ни е наредено, вършим си работата, не знаем. Всичко ще ви бъде обяснено“", добави той.

"Отидохме до вкъщи. Нямаше поемни лица, нямаше съгласие от моя страна за влизане, нямаше свидетели. Вкъщи детето ми е болно, с висока температура и не отиде на училище. За съжаление, стана свидетел на всички тези грозни действия. След извършане на обиска, което съвсем очаквано за мен нищо не бе открито – даже и не ми беше обяснено какво се търси вкъщи, а по закон трябва да се уведоми какво се търси. Аз не съм престъпник, не се укривам и вкъщи нямам вещества и предмети извън закона", каза Мюмюн.

Снимка: БГНЕС

След като приключи обискът, бях поканен да се кача в специализирания автомобил на МВР, за да отидем в бърза помощ да ме освидетелстват и после арест за 24 часа. Десет метра преди бърза помощ, отново с телефонно обаждане, планът се промени. Казаха ми, че няма да ходим в бърза помощ, а направо в Районното управление. Ще бъда ли задържан или задържан ли съм, не можах да получа конкретен отговор. След като пристигнаха моите адвокати, разбрахме за какво става въпрос – за един сигнал от г-жа бившата директорка на „Обредни дейности“, касаещ периода 2024 г., в който тя е получила заплаха от мен да напусне работа", обясни кметът на Кърджали.

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Защо е бил задържан?

Жената се казва Моника, стана ясно от думите му. Той не помни фамилията ѝ. Към нея е било образувано дисциплинано производство след два одтни доклада от одитния отдел в общината. Одитният доклад доказал, че има извършени нарушения със служебно положение, ощетяващи бюджета на общината в големи размери. Срещу нея дисциплинарното производство е завършило с дисциплинарно уволнение. Тя обжалва и на две съдебни инстанции общината получава оправдателна присъда – т.е. уволнението е законосъобразно, каза Мюмюн.

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„Но по-фрапиращото е кое каса неотложността за задържането на кмет на община и на гражданин по сигнал от 2024 г., влизането в дома му, отвиждането му и т.н.? Днес сме свидетели и потърпевши на поредния полицейски натиск, на поредната полицейска репресия спрямо кмет на община от Движението за права и свободи и – не на последно място – на един гражданин на Република България. Моите защитници са категорични, че моето задържане е незаконосъобразно, което вероятно ще бъде доказано в съда. Това обаче, което се случва в правова България, минава всякакви граници. Не е нормално МВР да се ползва като бухалка за немощта и безсилието на управляващото мнозинство с премиер г-н Румен Радев. Не е нормално всеки ден ние да ставаме свидетели и потърпевши на безобразно полицейско поведение и полицейска репресия. МВР трябва да осигурява спокойствие, ред на гражданите на тази страна, а не да се превръща в рапресивен орган, който с насилие, погазване на всякакви правни норми, на всякакви граждански права, да оказва репресия върху хора, заемащи позиции, и обикновени граждани", заяви Мюмюн.

"Нямам информация за други областни дирекции, но в нашата – освен натиск и репресии – органите на МВР оказват насилие и бият редовни граждани", твърди Ерол Мюмюн. Той припомни декларация на ДПС от парламента с „конкретни факти“, че "хора са бити като кучета". „Във времената на Държавна сигурност ли живеем? Някой трябва да носи отговорност“, заяви кметът на Кърджали.

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