Мост над язовир и обходен път: Искане за магистралата Русе - Маказа

Искане обходният път на Кърджали, който да включва и мост над язовир "Студен кладенец", да бъде част от магистралата Русе - Маказа, беше коментирано на среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и областният управител на Кърджали Бисер Николов.

Според Николов като вече съществуваща инфраструктура за бъдещия аутобан и околовръстно на Кърджали може да бъде ползван старият път Хасково - Кърджали. Мост над водоема "Студен кладенец" е единственият възможен вариант за преход през терена, допълни Николов.

Според областния управител вече има решение магистралата север - юг да бъде изграждана от концесионер и добави, че нагласата е до ноември догодина проектът да бъде готов и утвърден.

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Настоящите проекти са по график

Директорът на Областното пътно управление Ивана Калчева съобщи, че всички текущи големи ремонти на пътната мрежа в областта вървят по график.

По пътя I-5 Русе - Маказа в реновиращия се 20-километров участък от изхода на Кърджали до село Черночене вече е извършен ремонт на четири моста. В момента е в ход ландшафтно оформление, а през август ще започне и асфалтиране. Калчева увери, че работите не създават затруднения в усиления по това време на годината трафик към и от Беломорието, предаде БТА.

На обновяващите се 2,5 километра от централен булевард "Беломорски" в Кърджали е взето решение за изграждане на пасарелка и четвърто платно на моста до езиковата гимназия.

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Предстои обществена поръчка за изпълнител на изцялово ново мостово съоръжение в село Подкова, след като вече съществуващото е компрометирано и затворено за движение.