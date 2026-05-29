Прокурор от Кърджали ще съди вътрешния министър

Заместник-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов остро отхвърли обвиненията, отправени срещу него от вътрешния министър Иван Демерджиев, и обяви, че ще търси правата си по съдебен път. Реакцията му идва ден след като министърът заяви, че прокурорът е възпрепятствал действия на МВР, включително по случая с отвеждането за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

В позиция, изпратена до БТА като право на отговор, Каменов заявява, че е длъжен да се обърне към обществото и най-вече към жителите на област Кърджали, чиито права и интереси по думите му е защитавал през последните три десетилетия.

"Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и не отговарят на обективната действителност", посочва прокурорът. Още: Сателитни снимки подсказват повече за случая с отведения на разпит кмет на Кърджали

Той подчертава, че през цялата си професионална кариера се е ръководил единствено от закона и собственото си вътрешно убеждение. Според него всички негови действия са били законосъобразни, като за тях своевременно е било уведомявано ръководството на прокуратурата.

Каменов оспорва и твърденията, че е възпрепятствал работата на разследващите органи.

"Не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице", заявява той.

По думите му публичните изявления на вътрешния министър, както и предхождащите ги действия на МВР, представляват посегателство върху независимостта на съдебната власт и нарушават принципа на разделение на властите. Още: Ген. Румен Миланов за разпита на кмета на Кърджали: Не виждам полицейски произвол

Прокурорът определя като "спекулативни и необосновани" внушенията за зависимости, като според него те накърняват както личния му авторитет, така и този на институцията.

"Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема необходимите действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация", заявява още Каменов.

Междувременно кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше освободен след повече от три часа разпит в сградата на Областната дирекция на МВР.

"Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого. Не може в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч.", коментира той след излизането си от полицията. Още: Поръчка за милиони, аванс и липсващ приют за кучета: BIRD с разкрития за кмета на Кърджали

Според информация на БНТ най-вероятно в основата на разследването стои проектът за нов общински приют за бездомни животни в Кърджали.

Обществената поръчка за изграждането му е обявена през декември 2024 г. на стойност близо 5,5 млн. лева без ДДС. Данните съвпадат с посочените от вътрешния министър Иван Демерджиев.

Фирмата изпълнител е била единствен кандидат в процедурата. Към ноември миналата година са били изградени осем от общо единадесетте предвидени сгради.

Новият приют трябва да поеме над хиляда животни. Проблемът с бездомните кучета в Кърджали остава сериозен, като само през 2025 г. изплатените от общината обезщетения на граждани, пострадали от кучешки нападения, възлизат на 153 000 лева. Още: Следващият задържан ще е ковчежникът на ДПС - кметът Ревански. Обикновените мюсюлмани не отидоха да подкрепят Ерол Мюмюн

След вчерашните разпити и претърсвания от сградата на общината са били иззети документи и съставени протоколи. Полицейските действия са приключили още снощи, а днес общинската администрация работи в нормален режим.