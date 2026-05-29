Кабинетът "Радев":

Прокурор от Кърджали ще съди вътрешния министър

29 май 2026, 18:06 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прокурор от Кърджали ще съди вътрешния министър

Заместник-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов остро отхвърли обвиненията, отправени срещу него от вътрешния министър Иван Демерджиев, и обяви, че ще търси правата си по съдебен път. Реакцията му идва ден след като министърът заяви, че прокурорът е възпрепятствал действия на МВР, включително по случая с отвеждането за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн.

В позиция, изпратена до БТА като право на отговор, Каменов заявява, че е длъжен да се обърне към обществото и най-вече към жителите на област Кърджали, чиито права и интереси по думите му е защитавал през последните три десетилетия.

"Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и не отговарят на обективната действителност", посочва прокурорът. Още: Сателитни снимки подсказват повече за случая с отведения на разпит кмет на Кърджали

Той подчертава, че през цялата си професионална кариера се е ръководил единствено от закона и собственото си вътрешно убеждение. Според него всички негови действия са били законосъобразни, като за тях своевременно е било уведомявано ръководството на прокуратурата.

Каменов оспорва и твърденията, че е възпрепятствал работата на разследващите органи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице", заявява той.

По думите му публичните изявления на вътрешния министър, както и предхождащите ги действия на МВР, представляват посегателство върху независимостта на съдебната власт и нарушават принципа на разделение на властите. Още: Ген. Румен Миланов за разпита на кмета на Кърджали: Не виждам полицейски произвол

Прокурорът определя като "спекулативни и необосновани" внушенията за зависимости, като според него те накърняват както личния му авторитет, така и този на институцията.

"Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема необходимите действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация", заявява още Каменов.

Междувременно кметът на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мюмюн беше освободен след повече от три часа разпит в сградата на Областната дирекция на МВР.

"Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого. Не може в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч.", коментира той след излизането си от полицията. Още: Поръчка за милиони, аванс и липсващ приют за кучета: BIRD с разкрития за кмета на Кърджали

Според информация на БНТ най-вероятно в основата на разследването стои проектът за нов общински приют за бездомни животни в Кърджали.

Обществената поръчка за изграждането му е обявена през декември 2024 г. на стойност близо 5,5 млн. лева без ДДС. Данните съвпадат с посочените от вътрешния министър Иван Демерджиев.

Фирмата изпълнител е била единствен кандидат в процедурата. Към ноември миналата година са били изградени осем от общо единадесетте предвидени сгради.

Новият приют трябва да поеме над хиляда животни. Проблемът с бездомните кучета в Кърджали остава сериозен, като само през 2025 г. изплатените от общината обезщетения на граждани, пострадали от кучешки нападения, възлизат на 153 000 лева. Още: Следващият задържан ще е ковчежникът на ДПС - кметът Ревански. Обикновените мюсюлмани не отидоха да подкрепят Ерол Мюмюн

След вчерашните разпити и претърсвания от сградата на общината са били иззети документи и съставени протоколи. Полицейските действия са приключили още снощи, а днес общинската администрация работи в нормален режим.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кърджали Иван Демерджиев Ерол Мюмюн
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Кърджали
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес