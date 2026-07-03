Монголски шаман идва на Перперикон за "прабългарски" експеримент

Научен експеримент на две знакови места у нас, целящи да се покаже етногенезиса и ранната религия на прабългарите в Централна Азия, ще проведат учени от две държави – България и Монголия. Това обяви един от участниците в експеримента и основен двигател проф. Николай Овчаров.

Изтъкнатият археолог обясни, че за целта в страната пристига 85-годишният монголски шаман Отгон Балдандорж, който ще извърши свещенодействие - "камлаене" на древните скали на Мадара и на Перперикон.

Свещенодействия на Мадара и Перперикон

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Заедно с него в България пристига и монголският археолог проф. д-р Нямдагийн Ганбат, с когото през миналата 2025 година проф. Овчаров, инж. Младен Станев и професорите Пламен Павлов и Николай Кънев от великотърновския университет бяха на експедиция в Монголия, в търсене на следи от миналото на прабългарите.

Основен акцент при посещението им е бил съхраненият до днес там шаманизъм, заради запазени изображения на шамани в първите български столици Плиска и Преслав, както и на други места в страната, предаде БТА.

Мадара и Перперикон не са избрани случайно, обясни проф. Овчаров. Той обясни, че Мадара е главният култов център на езическа България, а Перперикон е бил почитан от хората на заселилите се в Беломорието прабългари на Кубер, също потомък на хан Кубрат.

Експериментите ще са публични, като свещенодействията на монголския шаман ще бъдат открити за наблюдение. Те ще се случат в най-важните за древните религии моменти от деня, каза проф. Овчаров, като уточни, че на Перперикон на 9 юли (четвъртък) "камлаенето" ще бъде при изгрева на Слънцето, а на Мадара то ще е при залез на 11 юли (събота).

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