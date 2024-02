Аркада на Фюри отложи битката с Усик, излезе ВИДЕО от инцидента с Тайсън

Британският боксьор, който няма загуба на професионалния ринг, е получил порезна рана при удар от съперник. Малко по-късно в социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как се е стигнало до инцидента. Въпреки че е бил с предпазен шлем на главата, Тайсън е получил неприятен удар, довел и до аркадата.

‼️ Footage has now emerged appearing to show the moment Tyson Fury was cut by an ELBOW in sparring, causing the Oleksandr Usyk fight to be postponed… pic.twitter.com/dDy3e0Cv4o