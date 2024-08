Ирландска боксьорка защити Имане Хелиф (СНИМКИ)

Ирландска боксьорка защити Имане Хелиф от атаките по неин адрес в последните дни. Както е известно, алжирската състезателка в категория до 66 килограма не издържа тестовете за пол, които ѝ бяха направени преди време от Международната боксова асоциация (IBA) и ѝ бе наложена забрана да участва в турнири на световно ниво.

Хелиф обаче получи разрешение от МОК да участва на Олимпийските игри в Париж. Вчера тя излезе на ринга срещу италианката Анджела Карини, която се предаде след само 46 секунди на ринга. Причината е, че представителката на Италия не можеше да издържа на тежките удари на съперничката си, за която се говори, че е биологичен мъж.

Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.